Весенние мотивы джаза, классики и просто хорошей музыки "Baku Brass" (ФОТО)

2017-04-27 14:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт ансамбля духовых инструментов "Baku Brass", сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

В состав ансамбля входят - заслуженные артисты Сирус Мамедов (труба), Ровшан Гулиев (труба), Андрей Сабаев (валторна), Али Гаджиев (туба), а также Кямал Тапдыгов (тромбон) и Уджал Мамедхан (ударные).

Ансамбль "Baku Brass" был основан в 2005 году солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, заслуженным артистом Азербайджана Сирусом Мамедовым. Коллектив является лауреатом республиканских и международных конкурсов. Желание дарить хорошую музыку объединяет всех солистов коллектива. Именно это и побудило их собраться и создать такой ансамбль, исполнением которого все эти годы могут насладиться любители джаза, классики и просто хорошей музыки.

В концерте также приняли участие Вели Будагов (кларнет), Егяна Тапдыгова (арфа), Лейла Ибрагимова (вокал).

На вечере прозвучали произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов, а также саундтреки из различных голливудских фильмов и диснеевских мультфильмов. Под овации зрителей вечер завершился финальной композицией из оперы выдающегося композитора, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли "Кёроглы".

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(Автор: Вугар Иманов)