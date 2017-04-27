В Афганистане ликвидировали 30 боевиков ИГ за сутки

2017-04-27 14:38 | www.trend.az | 2

Военные Афганистана за прошедшие сутки ликвидировали по меньшей мере 76 боевиков, из которых 30 человек были членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает РИА Новости со ссылкой на минобороны Афганистана.

Согласно сообщению ведомства, боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) были ликвидированы в провинции Нангархар на востоке страны, пять боевиков ИГ были задержаны, военным также удалось уничтожить несколько укрытий ИГ, захватить оружие и военный инвентарь.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).