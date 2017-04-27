В Черном море столкнулись два судна, члены экипажей спасены

2017-04-27 15:56 | www.apa.az | 2

Столкнулись два судна, одно российское, второе под флагом Того. Все члены экипажей обоих судов спасены береговой охраной Стамбула, жертв нет. Всего спасатели эвакуировали 78 человек

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель пресс-службы ведомства.

Минобороны России ранее сообщило, что исследовательское судно Черноморского флота РФ «Лиман» в четверг получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море в 40 километрах от Босфора, экипаж не пострадал. Турецкие СМИ передавали, что катера береговой охраны Турции прибыли к месту столкновения судов.

Отметим, исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман» получило пробоину после столкновения с другим кораблем в 40 километрах от Босфора. Экипаж не пострадал, сообщает Минобороны России.

ЧП произошло в четверг около полудня. «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7», принадлежность которого сейчас устанавливается, и повредил правый борт ниже ватерлинии. «Экипаж корабля ведет борьбу за плавучесть судна», — говорится в релизе военного ведомства.