Скандал с азербайджанским дипломатом в США разрастается – ОБНОВЛЕНО
2017-04-27 14:00 | www.oxu.az | 2
Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало инцидент с супругой азербайджанского дипломата в США, которую обвиняют в краже из магазина Marshalls в Бронксе.
Глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сообщил Oxu.Az, что проводится разбирательство в связи с этим вопросом.
«Здесь имеются неясные и противоречивые моменты. Не исключено наличие элементов провокации, лжи и клеветы. Нам кажется подозрительным, что вместо расследования предполагаемого события об этом сразу сообщили в СМИ.
В любом случае этот вопрос расследуется», - отметил Гаджиев.
10:46
Супруга азербайджанского дипломата Мехрибан Джабраилова пыталась совершить кражу из магазина Marshalls в Бронксе.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает газета Daily News.
Согласно информации, 29-летняя супруга первого секретаря посольства Азербайджана Фарида Джабраилова попыталась вынести вещи стоимостью в 188 долларов в детской коляске и была поймана охранниками магазина.
Мехрибан Джабраилова сообщила прибывшим полицейским, что является супругой дипломата и имеет дипломатический иммунитет.
После того как полиция уточнила статус задержанной, она была освобождена. Как пишет американское издание, дипломатический иммунитет обычно распространяется и на супругов дипломатов.
Газета пишет, что в таких случаях полиция обращается в Госдепартамент, чтобы отменить неприкосновенность дипломата.
Госдеп не прокомментировал задержание жены азербайджанского дипломата.
Муж Мехрибан Джабраиловой, Фарид, сказал Daily News, что сообщения о задержании его жены не соответствуют действительности.
A.M.