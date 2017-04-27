Вынесен приговор родственнику «Лоту Гули»

2017-04-27 14:10 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был продолжен процесс по делу Видади Гусейнова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 9 годам заключения.

Решением суда Видади Гусейнов приговорен к 1,5 годам лишения свободы.

Напомним, Видади Гусейнов приходится зятем «вору в законе» Надиру Салифову, более известному как «Лоту Гули».

A.M.

