Круг на «Бешмертебе» ликвидирован и соединен с парком

2017-04-27 16:11 | www.apa.az | 3

В рамках реконструкционных работ, проводимых в Ясамальском районе вокруг Академического национального драматического театра и мечети «Тязяпир», круг на «Бешмертебе» ликвидируется и присоединяется к территории парка. Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил начальник пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

По его словам, с сегодняшнего дня ограничен въезд на этот круг со стороны проспекта Азербайджан. «Транспортные средства могут продолжить свой путь, воспользовавшись новым разворотом, созданным на пересечении с улицей С.Вургуна».