Стали известны имена погибших в результате столкновения полицейской машины с «Mercedes» на автомагистрали Алят-Астара - ОБНОВЛЕНО-2

2017-04-27 16:12 | www.apa.az | 3

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, в результате столкновения автомобиля Государственной дорожной полиции, за рулем которого находился житель Сальянского района, сотрудник полиции Мамедъяров Натиг Нифти оглу, с автомобилем марки «Mercedes», за рулем которого находился житель Астаринского района Ахундов Азад Гудрат оглу (1948 г.р.), пострадали оба водителя, а также пассажиры автомобилей – жители города Баку Аллахверди Агали оглу Ахмедов (1950 г.р.), Ульви Самед оглу Садыгов (1986 г.р.), Эльчин Казым оглу Дадашев (1982 г.р.), жители Сальянского района - сотрудники дорожной полиции Эльнур Закир оглу Алиев (1988 г.р.) и житель Баку Махмудов Эмиль Теймур оглу (1963 г.р.).

Пострадавшие были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу. Двое из них – Азад Ахундов и Эмиль Махмудов скончались в больнице.

В связи с ДТП Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию.

В Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что на 45 км. автомобильной магистрали Алят-Астара на территории Сальянского района столкнулись полицейский «BMW» и «Mercedes».

Незамедлительно на место происшествия прибыли спасатели Муганского регионального центра министерства, которые извлекли водителя из легкового автомобиля. Операция завершилась в 13:15.

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13:37

На автомагистрали Алят-Астара произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли, 4 – пострадали.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, авария была зарегистрирована на территории Сальянского района.

Согласно информации, автомобиль Государственной дорожной полиции, за рулем которого находился Мамедъяров Натиг Мехди оглу, при обгоне столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем марки «Mercedes».

В результате ДТП 6 человек получили травмы. Они были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу. Двое из них скончались в больнице.

Пострадавшими являются жители Баку - Аллахверди Агали оглу Ахмедов (1950 г.р.), Ульви Самед оглу Садыгов (1986 г.р.), Эльчин Казым оглу Дадашев (1982 г.р.), жители Сальянского района - сотрудники дорожной полиции Эльнур Закир оглу Алиев (1988 г.р.) и Натиг Нифти оглу Мамедъяров (1988 г.р.).

Имена погибших пока не разглашаются.