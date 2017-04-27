Комиссия опровергла слухи о помиловании человека, имя которого отсутствовало в списке

2017-04-27 16:30 | www.apa.az | 3

Комиссия по помилованию при президенте Азербайджана сделала заявление в связи с распространенными в СМИ сообщениями о том, что вместо человека, имя которого было указано в распоряжении президента Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц» от 16 марта 2017 года, был помилован и освобожден другой.

Как сообщает АПА, Комиссия заявляет, что эти сообщения безосновательны, так как не опираются на факты. Указанное распоряжение было опубликовано в газетах, в которых официально публикуются правовые акты, а также в электронном варианте Государственного реестра правовых актов. Как и указано в распоряжении, помилованным является Махмудов Эльвин Габиль оглу.

В то же время сообщается, что в Комиссии по помилованию было рассмотрено и обращение о помиловании осужденного Махмудова Эльвина Бахтияр оглу.

Выяснилось, что 8 октября 2016 года в Исправительном учреждении №13 Пенитенциарной службы было возбуждено уголовное дело в связи с нанесением заключенными травм друг другу. В связи с следствием этого дела Э.Махмудов и некоторые заключенные из исправительного учреждения были переведены в следственный изолятор. В настоящее время следствие продолжается.

Из-за того, что по указанной причине возникла необходимость в дополнительной проверке Комиссия отменила рассмотрение обращения Махмудова Эльвина Бахтияр оглу.