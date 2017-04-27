Во встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении примут участие и сопредседатели

2017-04-27 16:46 | www.apa.az | 3

Завтра в Москве состоится встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на определенном этапе к завтрашней встрече присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик: «На встрече будут заслушаны позиции сторон конфликта в Нагорном Карабахе, будет проведен обмен мнениями по урегулированию конфликта».