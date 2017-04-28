Демонстранты ворвались в парламент Македонии и избили лидера оппозиции

2017-04-28 00:24 | www.apa.az | 4

Участники протестных акций "За единую Македонию" вошли в четверг в парламент республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ТВ Телма.

Вечером депутаты Собрания (парламента) Македонии на двадцатом учредительном заседании по результатам выборов 11 декабря большинством в 62 голоса из 120 избрали этнического албанца Талата Джафери председателем законодательного органа. Он представляет крупнейшую партию албанского нацменьшинства – ДУИ.

После оглашения итогов голосования активисты движения "За единую Македонию", которые протестовали на улице Скопье перед зданием Собрания, вошли в зал заседания и как сообщают СМИ, физически напали на парламентариев от оппозиционного СДСМ.

"Лидер СДСМ Зоран Заев и депутат Дамьян Манчевски с еще двумя однопартийцами ранены в Собрании… Демонстранты вошли в зал заседаний и начали бросать предметы в парламентариев и избивать их", — передает телеканал Телма.

На видеозаписи из парламента, опубликованной каналом на своем портале, видна кровь и следы ударов на лице лидера оппозиции Заева.

Ранее лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов парламента и запросил мандат на формирование нового кабинета министров.

В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции республики Македония, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

Специальное подразделение МВД Македонии поздно вечером провело операцию по освобождению депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента республики демонстранты движения "За единую Македонию".

Против албанской платформы в десятках городов республики прошли массовые демонстрации гражданской инициативы "За единую Македонию".