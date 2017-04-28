Госдеп: Удар Турции по курдам угрожал американским военным

2017-04-28 00:09 | www.oxu.az | 3

Удар Турции по курдам в Сирии и Ираке поставил под угрозу американских военных.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.

«Мы ясно дали понять турецкому правительству на очень высоком уровне о наших глубоких озабоченностях по поводу предпринятых ими действий. Они не только не координировали свои действия с коалицией, но они поставили под угрозу американских солдат, которые находятся в этой области», — сказал он на брифинге.

Тонер добавил, что США «понимают озабоченности Турции по поводу РПК», но Вашингтон с этим «не согласен».

«Мы дали им (Турции) ясно понять, что они должны полностью координировать свои действия с нами и с коалицией», — подчеркнул представитель госдепа.

С.Б.

