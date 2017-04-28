Во Франции более 300 детей отравились после обеда в школьной столовой

2017-04-28 00:31 | www.trend.az | 3

Более 300 детей отравились во французском городе Руан после обеда в школьной столовой, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По информации агентства, ученики почти 50 учебных заведений города - 41 школы и 6 яслей - почувствовали тошноту после того, как поели еду, доставленную с одного и того же комбината питания.

С недомоганием части из них удалось справиться на местах, часть детей были доставлены в больницы. Угрозы жизни отравившихся нет.