Перспектива выхода Венесуэлы из ОАГ беспокоит США - руководитель пресс-службы Госдепартамента США

2017-04-28 01:20 | www.trend.az | 4

Соединенные Штаты обеспокоены планами выхода Венесуэлы из Организации американских государств (ОАГ), поскольку, с точки зрения Вашингтона, это объединение может оказывать влияние на правительство страны, передает РИА Новости. Об этом в четверг заявил и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер во время регулярного брифинга для журналистов.

"Да, это является для нас причиной для беспокойства. Мы считаем, что ОАГ как структура может иметь конструктивное влияние на Венесуэлу, на (президента страны Николаса) Мадуро, на венесуэльское правительство, призывая его к уважению собственной конституции и выполнению демократических обязательств перед своим народом", - сказал он.

В минувшую среду Мадуро распорядился немедленно приступить к процедуре вывода страны из ОАГ, обвинив организацию во вмешательстве во внутренние дела государства. Ранее генеральный секретарь объединения Луис Альмагро призвал приостановить членство Каракаса в ОАГ, если в южноамериканской стране в кратчайшие сроки не будут проведены всеобщие выборы.