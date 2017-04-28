В Мексике задержали главаря наркокартеля "Ла Линеа"

2017-04-28 01:57 | www.apa.az | 4

Федеральная полиция Мексики задержала в четверг лидера наркокартеля "Ла Линеа" Мигеля Амайю Лойю. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает генеральная прокуратура страны.

В коммюнике отмечается, что задержанный ответственен за большую часть убийств в ресторанах и ночных клубах штата Чиуауа, а также связан с торговлей наркотиками, похищениями и вымогательствами. Операция по поимке Лойи была проведена в городе Сьюдад-Хуарес.

Наркокартель "Ла Линеа" входит в состав одной из крупнейших преступных группировок Мексики — "Картеля Хуареса". Он действует в приграничном с США Чиуауа и занимается переправкой наркотиков в соседнюю страну.