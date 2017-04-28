"Студенческая весна" в Баку: названы победители (ФОТО)

2017-04-28 01:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре в Баку состоялся гала-концерт X Общереспубликанского фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна", сообщает Trend Life.

Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов отметил, что фестивалю "Студенческая весна" исполнилось 10 лет.

Было подчеркнуто, что каждый год фестиваль открывает новые имена и новые таланты. Сами студенты активно принимают в нем участие.

Фестиваль "Студенческая весна" открывает дорогу на большую сцену талантливым и одаренным представителям молодежи. Многие участники и победители фестиваля разных лет сегодня добились больших успехов в творчестве.

Министр молодежи и спорта Азербайджана также выразил признательность всем членам жюри фестиваля за их работу.

Далее вниманию гостей концертной программы был представлен мюзикл, поставленный по мотивам сказки "Аладдин". Постановка наглядно продемонстрировала таланты молодых артистов, все участники профессионально исполнили музыкальные композиции, танцевальные номера, показали свои актерские способности.

В заключение мероприятия были названы победители, которым были вручены дипломы и памятные подарки.

Номинация "Народные песни":

I место – Рагсана Асадова (Бакинский государственный университет)

II место – Мехфират Гусейнова (Азербайджанский государственный педагогический университет)

III место – Нигяр Гасымова (Азербайджанский университет языков)

Номинация "Классическая эстрада":

I место – Анвер Мамедгасанов (Университет "Одлар Юрду")

II место – Нармин Гусейнова (Колледж "Одлар Юрду" Университета "Одлар Юрду")

Номинация "Вокал":

II место – Шахверен Бабаев (Азербайджанский университет языков)

Номинация "Эстрада":

I место – Наргиз Умарова (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности); Камаледдин Мамедов (Азербайджанский государственный экономический университет)

II место – Джавид Гусейнли (Бакинский славянский университет)

III место – Арзу Джабраилова (Бакинский инженерный университет )



Номинация "Поп-музыка":

I место - Джамиля Насирзаде (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности)

II место – Надир Рустамлы, Хаял Рустамов (Азербайджанский университет туризма и менеджмента); Гюльнар Ибрагимова (Азербайджанский университет языков)

III место – Айтадж Самуллаева; Айдын Бекирли (Бакинский славянский университет)

Номинация "Национальные танцы":

I место - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

II место – Университет "Хазар"

II место – Бакинский государственный университет

III место - Азербайджанский университет языков

III место – Сумгайытский государственный университет

Номинация "Современные танцы":

I место - Университет "Хазар"

II место - Азербайджанский государственный экономический университет

III место - Бакинский инженерный университет

Отметим, что цель фестиваля - развитие студенческих творческих коллективов, обеспечение обмена между студентами высших учебных заведений, активно участвующих в творческих кружках ВУЗов, совершенствование системы эстетического воспитания студентов, выявление творческих и талантливых студентов, формирование новых связей.

Общереспубликанский фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна" проводится каждый год, начиная с 2007 года министерством молодежи и спорта Азербайджана. С 2011 года этот фестиваль проводится совместно с Союзом молодежных студенческих организаций Азербайджана.

3-6 апреля текущего года прошел отборочный тур фестиваля. В котором более 800 студентов из около 25 высших учебных заведений продемонстрировали свои таланты.

(Автор: Джани Бабаева)