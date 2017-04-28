Лавров и Тиллерсон могут встретиться на Аляске

2017-04-28 02:15 | www.apa.az | 2

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона может состояться на Аляске "на полях" Арктического совета. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Она (встреча) прорабатывается. Разумеется, это ближайшая возможность для министра и госсекретаря продолжить то, что обсуждалось в Москве", — сказал журналистам российский дипломат.

По его словам, "никаких сомнений в том, что есть о чем говорить, нет".

"Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве. Нужно продолжить разговор и по Сирии и по другим аспектам, где у нас существенные и серьезные расхождения", — сказал Рябков.

"Надеемся, что получится эту встречу организовать", — заявил замминистра.