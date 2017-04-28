Госсекретарь США заявил, что Китай готов ввести против КНДР собственные санкции

2017-04-28 02:49 | www.trend.az | 2

Госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Китай сообщил о готовности ввести собственные санкции против КНДР, если страна продолжит ядерные испытания, передает РИА Новости.

Также госсекретарь рассказал, что Китай предостерег КНДР от проведения новых испытаний, передает агентство Рейтер.

США считают Китай ключевой страной для решения ядерной проблемы КНДР. В начале апреля состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, где прошли его переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.