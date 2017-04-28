Японские политики летом посетят Южные Курилы

2017-04-28 03:16 | www.apa.az | 3

Россия летом организует поездку группы японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Согласились продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов, для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов", — сказал Путин.

Кроме того, добавил он, "Россия обеспечит прямой авиаперелет для доставки бывших японских жителей островов с целью посещения могил предков". "Это гуманитарные вопросы, о решении которых мы также неоднократно говорили с премьер-министром, он ставил эти вопросы, и я с ним согласен, что они должны быть решены", — добавил президент РФ.

"Рассчитываем, что все будет способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими государствами", — сказал Путин.