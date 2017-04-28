Решение ПАСЕ в отношении Турции является проявлением двойных стандартов - депутат

2017-04-28 03:37 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с восстановлением мониторинга в отношении Турции является предвзятым, и, в то же время проявлением двойных стандартов, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

Бахтияр Садыгов отметил, что Турция - демократическое государство.

"У Турции есть свое руководство и свой народ. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, учитывая интересы государства, многое сделал для развития Турции, превратил её в сильное, авторитетное государство. Взволнованные и раздраженные ростом силы и авторитета Турции, европейские государства никогда не захотят, чтобы мусульманская Турция имела сильное влияние. Поэтому пытаются помешать Турции любым путем. И это предвзятое решение ПАСЕ исходит из зависти", - сказал депутат.

Депутат сказал, что Европа также не выполняет и данное Турции обещание.

"Европейский союз и другие международные структуры уже доказали, что представляют из себя христианский дом и не собираются пускать туда Турцию. Но Турция держит свое обещание в связи с мигрантами, старается решить все проблемы переговорным и мирным путем", - сказал Садыгов.



По его словам, Турция как во внешней, так и во внутренней политике в первую очередь руководствуется интересами государства и народа.

"Подобными решениями ПАСЕ невозможно заставить Турцию свернуть со своего пути, оказать на нее давление. В целом, ПАСЕ является структурой, действующей на основе двойных стандартов. Азербайджан уже 16 лет является членом ПАСЕ. Мы возлагали надежды на то, что ПАСЕ продемонстрирует справедливый подход в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, попытается решить этот конфликт на основе четырех известных резолюций ООН. Но она не предприняла никаких шагов, даже не нашла в себе смелость назвать Армению государством-агрессором, ни разу с трибуны ПАСЕ не было призывов к Армении о выводе войск с чужих территорий, с оккупационных зон. Если речь идет о справедливости, правах человека, международных конвенциях, демократии, то пусть Совет Европы применяет это ко всем. Как получается, что в результате армянской оккупации в Азербайджане нарушаются права более миллиона человек, но ПАСЕ ничего об этом не говорит?", - добавил депутат.



Напомним, что недавно большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предполагает возвращение Турции под режим мониторинга.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)