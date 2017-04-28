В Лондоне в ходе контртеррористической операции задержали четырех человек

2017-04-28 04:42 | www.apa.az | 2

Четыре человека были задержаны в ходе контртеррористической операции в лондонском районе Уиллесден, еще одна подозреваемая получила ранения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция Лондона.

Отмечается, что операция проводилась в рамках расследования по противодействию терроризму, задержания произошли примерно в 19.00 по местному времени (21.00 мск).

По данным правоохранителей, в ходе операции сотрудники полиции ранили одну из подозреваемых, она госпитализирована и не может быть задержана в силу своего состояния.

Все четверо были задержаны по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам, отмечается в заявлении полиции.