Двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами хорошо развиты - посол

2017-04-28 04:52 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Голландские компании готовы сотрудничать с азербайджанскими в различных сферах. Об этом в четверг сказал журналистам посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверсин.

«В этом году мы отмечает 25-ую годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами. Двусторонние отношения между нашими странами хорошо развиты. В частности за минувшие годы получили хорошее развитие связи в сфере экономики», - сказал Керверсин.

По его словам, азербайджано-нидерландская бизнес-сеть, основа которой была заложена в прошлом году, стала очень полезной с точки зрения развития торговых связей между двумя странами.

«Нидерланды являются второй самой крупной страной-экспортером пищевой продукции, и обладают самым развитым в мире сельскохозяйственным сектором. Этот факт полностью соответствует намерению Азербайджана диверсифицировать свою экономику, что является важным вопросом для сельского хозяйства», - сказал посол.

Дипломат также отметил, что на Каспийской сельскохозяйственной выставке, которая пройдет 17-19 мая, Нидерланды выступают в качестве партнера Азербайджана.

«В то же время, голландские компании готовы сотрудничать с азербайджанскими компаниями и в других сферах. Они активно осуществляют деятельность в энергетической, экологической, судостроительной сферах, в сферах строительства портов, управления водными ресурсами, нефтехимической промышленности, логистики и образования. Развитие наших отношений распространяется не только на экономическую, но и на культурную, образовательную, спортивную и научную сферы», - сказал посол.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Текст: Талех Агавердиев)