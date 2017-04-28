Бундестаг одобрил законопроект о частичном запрете ношения бурки в Германии

2017-04-28 05:07 | www.apa.az | 2

Бундестаг одобрил законопроект, запрещающий ношение полностью закрывающей тело и лицо мусульманской одежды (бурки, никаба). Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

"Интеграция, в том числе, означает, что мы должны четко обозначить и распространять наши ценности… Законопроект, который мы одобрили, вносит важный вклад в это", — приводит агентство слова министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера.

В конце прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые высказалась за частичный запрет на ношение полностью закрывающей тело и лицо одежды (бурки, никаба).