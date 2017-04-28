Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı ile görüştü

2017-04-28 06:05 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüş teatisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Zirvesi'nde görüşme konusunda mutabık kaldı.

Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme vesilesiyle 16 Nisan'daki referandumdaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar tebriklerini ilettiği kaydedildi.

Kaynak: AA