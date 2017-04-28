Трамп отказался от беседы с "президентом" Тайваня

2017-04-28 06:06 | www.apa.az | 2

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от звонка "президента" Тайваня Цай Инвэнь, поскольку не хочет проблем с Пекином. Как передает АПА со ссылкой РИА Новости, об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Проблема в том, что я установил очень хорошие личные отношение с президентом [Китая] Си Цзиньпином. Мне действительно кажется, что он делает все возможное, чтобы помочь нам в большой проблеме», — рассказал Трамп.

В декабре прошлого года Трамп принял звонок от Инвэнь с поздравлениями в связи с победой на выборах. Эта беседа стала первой за почти четыре десятилетия между президентом Тайваня и действующим или избранным президентом США. Как отмечается, официальный Пекин, который считает Тайвань частью Китая, возмутился данной ситуацией.