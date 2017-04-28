Япония договорилась с РФ о подписании новой конвенции о налогообложении

2017-04-28 06:57 | www.trend.az | 2

Правительство Японии договорилось с Россией о подписании новой конвенции, позволяющей избежать двойного налогообложения, говорится в официальном заявлении МИД Японии, передает РИА Новости.

Новая конвенция должна заменить ныне действующую "Конвенцию об избежании двойного налогообложения", которая была подписана еще СССР и Японией в 1986 году.

"Новая конвенция усиливает и уточняет положения, определяющие рамки налогообложения, позволяет избежать двойного налогообложения, а также будет препятствовать укрыванию от уплаты налогов. Как ожидается, новая конвенция будет способствовать развитию инвестиций и экономических обменов между двумя странами", - говорится в сообщении.

В МИД Японии отмечают, что конвенция будет подписана после прохождения необходимой процедуры, а вступит в силу после ратификации парламентами обеих стран.