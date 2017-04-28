Трамп заявил о возможности "большого конфликта" с КНДР

2017-04-28 07:15 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что существует шанс "большого конфликта" с КНДР, но он предпочитает дипломатическое решение. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно", — сказал Трамп.

В то же время, он отметил, что хочет мирного разрешения кризиса. "Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно", — добавил американский лидер.

Он вновь подчеркнул роль Китая в урегулировании проблемы вокруг КНДР, отметив, что китайский лидер Си Цзиньпин "делает все возможное".

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына рациональным, он ответил, что он действует, исходя из предположения, что он разумный. Трамп также отметил, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте.

"Я надеюсь, что он разумный", — подчеркнул подчеркнул президент США.