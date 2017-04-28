СМИ сообщили о начале "весеннего наступления" "Талибана" в Афганистане
2017-04-28 07:44 | www.trend.az | 3
Агентство Франс Пресс сообщило о начале "весеннего наступления" "Талибана", основной целью которого радикальное движение назвало иностранные силы, базирующиеся в Афганистане, передает РИА Новости.
"Основной целью… станут иностранные силы, их военная инфраструктура и разведка, а также их местные наемники", - цитирует агентство заявление движения.
США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан" в Афганистане.
В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками группировки "Исламское государство".