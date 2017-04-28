Минэнерго Грузии о планируемых закупках иранского газа (Эксклюзив)

2017-04-28 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Поставки газа из Ирана в Грузию теоретически возможны, и для этого есть необходимая инфраструктура, однако такие контракты между государственными компаниями не заключались, сообщила Trend в понедельник замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили.

"Иранская сторона высказывает готовность поставлять газ на грузинский рынок. Но мы отдаем предпочтение азербайджанскому газу, так как это самый оптимальный поставщик ["голубого" топлива] на наш рынок", - сказала Валишвили.

В то же время, по словам замминистра, в соответствии с законодательством Грузии подобные контракты могут заключать и частные компании – если они решат, что иранские поставки приемлемы с экономической точки зрения.

"Никаких ограничений на такие поставки нет", - сказала она.

В июле прошлого года управляющий директор Национальной иранской газоэкспортной компании Алиреза Камели заявил, что Иран подписал соглашение с грузинской частной компанией, Georgian International Energy Corporation о прокачке в Грузию 40 миллионов кубометров газа.

В то же время Валишвили отметила, что трубопроводная система Грузии находится во владении государства, и частные компании должны предоставить подобные контракты правительству, чтобы получить услуги по транспортировке закупаемого газа по территории страны. По ее словам, есть информация, что один из коммерческих субъектов Грузии заключил контракт на поставку иранского газа в 2016 году, однако этот контракт до сих пор не предоставлен в правительство страны.

"Правительству должен быть предоставлен контракт для того, чтобы определить по какому трубопроводу, в каком объеме и по какому графику будут осуществляться поставки… Если контракт не будет предоставлен, услуги по транспортировке предоставить будет невозможно", - сказала Валишвили.

По ее словам, теоретически возможно поставлять иранский газ в Грузию через Азербайджан - есть трубопроводы из Ирана в Азербайджан и из Азербайджана в Грузию. "Также возможны своп-поставки, то есть контракт подписывается с Ираном, но реальный газ в Грузию будет поставляться из России, а Иран взамен будет поставлять газ в Армению по взаиморасчетам с Россией. Но для осуществления таких поставок необходимо соглашение между всеми четырьмя странами. Подобных переговоров не ведется. Когда мы получим контракт, мы его рассмотрим и примем решение", - сказала Валишвили.

В конце прошлой недели глава управления по странам СНГ и Кавказа министерства иностранных дел Ирана Голамреза Багери Могаддам по итогам визита в Тбилиси заявил, что в течение месяца будет осуществлена ранее заключенная сделка по экспорту иранского газа в Грузию.

По словам Валишвили, даже если контракт о закупках иранского газа будет предоставлен в правительство Грузии в ближайшие дни, маловероятно, что в течение месяца удастся решить все вопросы для обеспечения его транспортировки.

Азербайджан долгие годы является основным экспортером газа в Грузию. Кроме того, в предыдущие годы Грузия получала из России 10 процентов от поставок российского газа в Армению в качестве платы за его транзит. С апреля 2017 года Грузия решила отказаться от российского газа и полностью перейти на обеспечение азербайджанским газом.

(Автор: Елена Косолапова)

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