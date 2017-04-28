Посол Швейцарии завершает миссию в Узбекистане

2017-04-28 08:23 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии Штефана Клецли, завершающего свою дипломатическую миссию в Ташкенте, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

В ходе беседы Камилов и Клецки подвели основные итоги деятельности посла в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Министр выразил послу Швейцарии признательность за личный вклад в расширение двустороннего сотрудничества. Штефан Клецли, в свою очередь, поблагодарил за благоприятные условия, созданные для успешного исполнения им дипломатической миссии в Узбекистане.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Швейцарией были установлены в мае 1992 года. В настоящее время узбекско-швейцарские отношения регулируются 25 межправительственными документами.

В торгово-экономических отношениях между Узбекистаном и Швейцарией установлен режим наибольшего благоприятствования.

В Узбекистане осуществляют деятельность около 80 компаний с участием инвесторов из Швейцарии, аккредитованы представительства 30 швейцарских компаний.

(Автор: Демир Азизов)