В Туркменистане аккредитован посол Венгрии

2017-04-28 08:48 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от чрезвычайного и полномочного посла Венгрии Петера Санто, говорится в сообщении туркменского правительства.

Дипломат подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии межгосударственного диалога.

Во время встречи была отмечена важность развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, фармацевтической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами, а также в областях образования и науки, здравоохранения и туризма.

Посол Венгрии также был принят в министерстве иностранных дел Туркменистана. Запланированы встречи в министерствах экономики и развития, сельского и водного хозяйства, торговли и внешнеэкономических связей, энергетики.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году. В Туркменистане зарекомендовала себя продукция венгерских производителей, в частности сельскохозяйственная продукция, текстильные изделия и транспортные средства.

Венгрия заинтересована в увеличении импорта из Туркменистана продукции химической промышленности, нефте- и газопереработки.

Две страны в июне 2016 года подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

(Автор: Гусейн Гасанов)