Трамп сообщил о возможности крупного конфликта с КНДР

2017-04-28 08:53 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп считает, что нынешняя напряжённость в отношениях с Северной Кореей может перерасти в крупный вооружённый конфликт.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил Трамп агентству Reuters.

«Существует вероятность того, что мы в конечном итоге можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно», — заявил он.

Он отметил, что настроен разрешить кризис мирным способом.

«Мы хотели бы решить вещи дипломатичным путём, но это очень трудно», — пояснил американский лидер.

Ранее Северная Корея выпустила новый пропагандистский видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне.

A.C.