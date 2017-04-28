В Совбезе ООН обсудят новые санкции против Северной Кореи

2017-04-28 09:09 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Совете Безопасности ООН состоится встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой будут обсуждаться новые санкции против КНДР, передает Oxu.Az со ссылкой на «Эхо Москвы».

Встреча созвана по инициативе Вашингтона. Председательствовать будет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Критическая ситуация вокруг Корейского полуострова сложилась после того, как КНДР провела несколько ракетных испытаний, а также в свете возможного ядерного испытания в нарушение резолюций СБ ООН.

Ранее Китай уведомил США о планах «самостоятельно» принять пакет санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян проведет еще хотя бы одно ракетное испытание. Пекин уже предупредил об этом Пхеньян.

27 апреля США подтвердили намерения усилить санкции в отношении Северной Кореи для того, чтобы Пхеньян отказался от своей ядерной программы. Ядерную программу КНДР в США назвали «серьезной угрозой национальной безопасности и высшим приоритетом внешней политики» США.