Международные резервы России впервые с декабря 2014 года достигли 400 млрд. долларов

2017-04-28 09:47 | www.apa.az | 2

Международные резервы России за неделю с 14 по 21 апреля выросли на 1,6 млрд. долларов или на 0,4%.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на отчет ЦБ России, таким образом, международные резервы страны впервые с декабря 2014 года достигли 400 млрд. долларов.

Исторический максимум резервов отмечен в начале августа 2008 года - тогда они составляли 598 млрд. долларов. Отметка в 500 млрд. долларов была зафиксирована последний раз в январе 2014 года.