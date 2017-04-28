Полиция обнаружила крупную партию мяса неизвестного происхождения компании «Elba» – ФОТО

2017-04-28 09:32 | www.oxu.az | 2

В среду, 26 апреля, сотрудники Отделения полиции Дашкесанского района задержали на дороге Дашкесан-Гянджа грузовой автомобиль, управляемый неким Натигом Алиевым, и провели в нем обыск.

Об этом Oxu.Az сообщили в Госслужбе ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства.

В кузове автомобиля полицейские обнаружили в общей сложности 1000 кг замороженного мяса неизвестного происхождения. Установлено, что оно принадлежит ООО «Elba», руководителем которой является Эльчин Рустамов.

В ходе осмотра на фабрике «Elba» было обнаружено в общей сложности 5680 кг замороженного мяса без каких-либо документов о происхождении и качестве, а также 360 кг животного жира.

Образцы обнаруженного в грузовике и на фабрике мяса отправлены на экспертизу в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

По факту в Отделении полиции Дашкесанского района ведется расследование.

По итогам результатов лабораторного исследования будут приняты меры в соответствии с законом.

У.А.