Обнародована ситуация на страховом рынке Азербайджана в этом году

2017-04-28 09:53 | www.oxu.az | 2

В первом квартале 2017 года страховые компании Азербайджана собрали премии на 150,68 миллиона манатов, а объем выплат по страховым случаям составил 60,29 миллиона манатов.

Об этом Oxu.Az сообщили в Палате по надзору над финансовыми рынками.

В первом квартале 2016 года страховые сборы составили 152 млн 394 тыс. манатов, а выплаты – 52 млн 578 тыс. манатов.

В первом квартале этого года на каждые сто манатов сборов страховые компании выплатили 40 манатов. В январе-марте 2016 года этот показатель составлял 35 манатов.

Сборы по добровольному страхованию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4% до 111,9 миллиона манатов, выплаты - на 16%, до 47,34 миллиона манатов.

Сборы по обязательным видам страхования премии за этот период составили 38 млн 768 тыс. 336,17 манатов, выплаты - 12 млн 948 тыс. 662,58 манатов, что на 1 млн 315 тыс. манатов или 11% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

У.А.

