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Официальный курс маната к мировым валютам на 28 апреля (версия 2)

2017-04-28 09:52 | www.trend.az | 2

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 апреля установлен на уровне 1,7025 и 1,8495 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

28.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7025

1 евро

1 EUR

1.8495

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2719

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1105

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9075

1 бразильский реал

1 BRL

0.535

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1276

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1499

1 чешская крона

1 CZK

0.0685

1 чилийский песо

1 CLP

0.2568

1 китайский юань

1 CNY

0.2472

1 датская крона

1 DKK

0.2486

1 грузинский лари

1 GEL

0.6957

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2188

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1978

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1926

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7116

1 израильский шекель

1 ILS

0.4686

1 канадский доллар

1 CAD

1.2481

1 кувейтский динар

1 KWD

5.593

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0252

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3915

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0892

1 молдавская лея

1 MDL

0.0889

1 египетский фунт

1 EGP

0.0943

1 норвежская крона

1 NOK

0.1987

100 узбекских сомов

100 UZS

0.046

1 польский злотый

1 PLN

0.4381

1 российский рубль

1 RUB

0.0299

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2197

1 саудовский риал

1 SAR

0.454

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3309

1 турецкая лира

1 TRY

0.4774

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1929

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4872

1 украинская гривна

1 UAH

0.0641

100 японских иен

100 JPY

1.5322

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1709

Золото (1 унция)

1 XAU

2149.917

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.4533

Платина (1 унция)

1 XPT

1607.16

Палладий (1 унция)

1 XPD

1379.025

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