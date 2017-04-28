В Иране стартовала предвыборная кампания

2017-04-28 10:06 | www.oxu.az | 2

В Иране официально началась предвыборная кампания. Право бороться за президентский пост получили четыре кандидата — это действующий президент и трое политиков, покинувших прежние должности: бывший премьер, бывший спикер парламента и бывший командующий корпусом «Стражей Исламской революции».

Oxu.Az передает об этом со ссылкой на НТВ.

По мнению иранских аналитиков, главным соперником Ахмадинежада, который считается консерватором, станет Хосейн Мусави, ранее возглавлявший правительство. Его называют умеренным реформатором. Выборы главы государства состоятся в Иране

С.С.

