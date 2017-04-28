Армяне нарушили режим прекращения огня

2017-04-28 10:12 | www.oxu.az | 2

Армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта за сутки нарушили режим прекращения огня в общей сложности 120 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили, Джевахирли Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

Э.А.

