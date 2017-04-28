В Азербайджане рабочих на стройках хотят привлечь к налогам

2017-04-28 10:24 | www.oxu.az | 2

В ближайшее время в Азербайджане будет подготовлен проект по предотвращению нелегальной занятости в строительном секторе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, вице-премьер Али Ахмедов.

По его словам, в настоящее время большая часть граждан, работающих без трудовых договоров, занята в строительном секторе.

«Нелегальная занятость позволяет работникам уклоняться от выполнения ряда обязательств - уплаты налогов, социальных отчислений. Верю, что наша сегодняшняя встреча с руководителями ряда строительных компаний даст положительный результат. Мы ждём, что все сотрудники, работающие в этой сфере, официально оформят свои трудовые отношения», - сказал вице-премьер.

У.А.

