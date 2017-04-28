Представители медицинской общественности Азербайджана почтили память академика Зарифы Алиевой

2017-04-28 10:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 94-я годовщина со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Представители медицинской общественности во главе с министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым в пятницу возложили в Аллее почетного захоронения венок к могиле общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Затем была почтена память и возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.