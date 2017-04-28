В европейских странах наблюдается рост негативных тенденций в отношении Турции - депутат

2017-04-28 10:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Европа ничего не выиграет, а больше потеряет от решения ПАСЕ о возвращении Турции под режим мониторинга, сказал в четверг Trend зампред парламентского комитета по правам человека Евда Абрамов.

Депутат отметил, что в последние годы в отношениях между Турцией и Советом Европы наблюдается ряд негативных явлений, виновником которых является не только Турция. «Очевидно, что Турцию не хотят видеть в Европе. В последние 3-4 года в европейских странах наблюдается рост негативных тенденций в отношении Турции. Это связано с рядом причин. Когда в Турции устанавливается стабильность, когда она становится ведущим государством в мусульманском мире, преподает урок демократии миру, то это не нравится Европе. Поэтому победа на референдуме Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей партии Турции стала раздражать Совет Европы и его членов. В частности, с этим и было связано решение ПАСЕ», - сказал Абрамов.

Считая решение ПАСЕ очень пристрастным и несправедливым, Евда Абрамов считает, что в этом решении проявляются признаки болезни «старости» Европы. «Но это ничего хорошего не предвещает Европейскому сообществу», - сказал Абрамов. По словам Абрамова Европа ничего не выиграет, а больше потеряет. Не стоит забывать, что Турция играет роль своего рода заслона для Европы. Так, участие Турции в решении проблем на Ближнем Востоке и то, что Турция взяла на себя всю тяжесть этих проблем, спасло Европу от ряда трудностей. Сегодня Турция приютила более трех миллионов мигрантов с Ближнего Востока, и если они все направились бы в Европу, то ее экономика и политика не избежала бы кризиса», - отметил Абрамов.

Ранее большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предполагает возвращение Турции в режим процедуры мониторинга ее обязательств перед СЕ.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)