В Анталье запрещают алкогольные напитки
2017-04-28 10:42 | www.oxu.az | 2
В турецкой провинции Анталья запретили покупку и продажу спиртных напитков в общественных местах.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом пишет турецкая пресса.
Решение о запрете на продажу и покупку алкоголя было принято губернаторством Антальи.
В Управлении полиции Антальи заявили, что в отношении нарушителей будет возбуждено уголовное дело.
Кроме того, запрещается распитие алкогольных напитков на природе и в припаркованных транспортных средствах.