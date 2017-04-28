В Анталье запрещают алкогольные напитки

2017-04-28 10:42 | www.oxu.az | 2

В турецкой провинции Анталья запретили покупку и продажу спиртных напитков в общественных местах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом пишет турецкая пресса.

Решение о запрете на продажу и покупку алкоголя было принято губернаторством Антальи.

В Управлении полиции Антальи заявили, что в отношении нарушителей будет возбуждено уголовное дело.

Кроме того, запрещается распитие алкогольных напитков на природе и в припаркованных транспортных средствах.

З.Г.

