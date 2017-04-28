Иностранным гидам могут запретить работать в Азербайджане

2017-04-28 10:46 | www.oxu.az | 2

В законодательство можно внести изменения, чтобы запретить иностранным туристам привозить с собой гидов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил завотделом туризма министерства культуры и туризма Азербайджана Айдын Исмиев.

По его словам, в настоящее время арабские туристы, приезжая в Азербайджан, привозят с собой гидов:

«Такие случаи не носят массовый характер. Но иногда так бывает. Может быть, эти гиды дают туристам неверную информацию о наших памятниках, исторических местах?!

Поэтому в законодательстве надо отметить, гиды могут работать только после прохождения аккредитации и получения карты. Без аккредитационной карты нельзя работать гидом».

А.Исмиев заявил, что в Азербайджане желающие работать гидами должны пройти аккредитацию в Университете туризма и менеджмента министерства культуры и туризма.

У.А.

