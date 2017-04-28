ОБСЕ консультирует Туркменистан в области авиационной безопасности

2017-04-28 10:46 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ организовала в Ашхабаде обучающий курс по процедурам безопасности на контрольно-пропускных пунктах (КПП) в аэропортах и распознаванию рентгеноскопических изображений, сказано в пресс-релизе организации.

В мероприятии приняли участие сотрудники службы авиационной безопасности, транспортной полиции министерства внутренних дел, государственных таможенной и пограничной служб Туркменистана.

Во время курса были рассмотрены такие вопросы, как правила эксплуатации рентгеноскопических аппаратов и новейшие методы досмотра пассажиров и багажа в аэропортах.

Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде отметила, что перед государствами-участниками ОБСЕ стоит общая задача – создать более эффективную систему авиационной безопасности.

«Наш обучающий курс является успешным продолжением проектной деятельности Центра ОБСЕ в Ашхабаде по оказанию содействия правительству принимающей страны в области борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности инфраструктуры и совершенствования процедур контроля границ, - отметила посол ОБСЕ.

По ее словам, трудно переоценить значение мер по усилению безопасности в аэропортах Туркменистана и совершенствованию профессиональных навыков персонала, особенно в преддверии грядущих 5-ых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, во время которых в Ашхабаде ожидается беспрецедентно большой поток пассажиров.

Практические занятия курса направлены на совершенствование навыков проведения досмотра на КПП и интерпретации рентгеноскопических изображений с целью распознавания огнестрельного оружия, взрывных устройств и запрещенных предметов.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде предоставил слушателям соответствующее программное обеспечение, сказано в пресс-релизе.

(Автор: Гусейн Гасанов)