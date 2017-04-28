В России убили 31-летнего гражданина Республики Азербайджан
2017-04-28 10:56 | www.apa.az | 2
Следователями СУ СК России по Оренбургской области установлена личность убитого во дворе дома по улице Черниговской города Орска мужчины – это 31-летний гражданин Республики Азербайджан.
Как сообщает АПА со ссылкой на time56.ru, убитый занимался мелкой коммерцией и проживал на съемной квартире.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, разыскивается 32-летний Ханджанов Балаш Аллахшукур оглы. Мужчина может быть вооружен.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК региона.