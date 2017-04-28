Трампа высмеяли за неправильный американский флаг – ФОТО

2017-04-28 10:50 | www.oxu.az | 2

В сети обратили внимание на пост президента США Дональда Трампа, посвященный дню рождения его супруги Мелании. Пользователей Twitter привлекла картинка с неправильным американским флагом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, на флаге вместо положенных 50 звезд они насчитали всего лишь 39.

В социальной сети принялись насмехаться над главой Белого дома, отметив, что 39 штатов входили в США в далеком 1889 году.

«По крайней мере, теперь мы можем его понять: он думает, что Америка была великой в 1889», - отметил один из них.

Некоторые начали откровенно возмущаться и обвинять Трампа в некомпетентности. «Я знаю, что в Белом доме не уделяют внимания деталям, но, может быть, тем, кто не в состоянии посчитать звезды на флаге, не стоит заниматься здравоохранением и налогами», - заявил пользователь с ником SocialSeerCom.

Других больше заинтересовали отношении президента США и первой леди. «Ох, как мило. Ваш помощник отфотошопил открытку для вашей так называемой жены, которая находится за сотни километров от вас», - поиздевался над Трампом Williamlegate.

«Как мило с вашей стороны поздравлять жену с днем рождения, находясь на расстоянии трех штатов», - поддержали Williamlegate другие пользователи.

В середине апреля юзеры Twitter раскритиковали президента Трампа за издевательство над детьми. Причиной стал снятый после пасхальной церемонии в Белом доме ролик, на котором политик расписался на кепках своих юных фанатов, а затем, усмехнувшись, выкинул их в толпу.

С.С.

