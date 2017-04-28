ПАСЕ будет сожалеть по поводу решения по Турции - глава МИД

2017-04-28 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет сожалеть по поводу решения о возвращении Турции в режим мониторинга ее обязательств перед СЕ. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой газете Haberturk.

По словам министра, Турция является одним из ведущих финансовых источников бюджета ПАСЕ.

«Мы снизим до минимума выплаты в бюджет ПАСЕ. Также рассматривается возможность отказа участия турецкой делегации в ассамблее ПАСЕ. Возможны также и другие ответные шаги», - сказал Чавушоглу.

Турция в минувшем году выделила 33 миллиона евро для финансирования бюджета ПАСЕ.

Ранее большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предполагает возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед СЕ.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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