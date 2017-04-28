Trump: Kuzey Kore'yle savaş ciddi bir risk

2017-04-28 10:57 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ABD arasında bir savaş çıkması ihtimali olduğunu söyleyerek, "Kuzey Kore'yle ciddi bir çatışmaya girme şansı var. Ama diplomatik yolları tercih ediyorum" dedi.

Reuters haber ajansına bir mülakat veren ABD Başkanı, "Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç" diye konuştu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un makul bir lider olup olmadığı sorusuna "Makul bir kişi olduğunu düşünmek istiyorum" diyerek yanıt veren Trump, Kim Jong-un hakkındaki düşüncelerini de anlattı:



"27 yaşında babası ölüyor ve rejimi devralıyor. Ne derseniz deyin, kolay bir şey değil. Hele o yaşta. Yaptıklarını mazur göstermeye çalışmıyorum. Sadece yaptığı şeyin çok zor olduğunu söylüyorum."

''ABD İÇİN EN BÜYÜK RİSK''

Trump röportajda Kuzey Kore'yi 'ABD için en büyük risk' olarak tanımladı.

Trump'ın Beyaz Saray ekibi, Çarşamba günü ABD Senatosu'nun 100 üyesini de Beyaz Saray'a çağırarak Kuzey Kore konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlemişti.

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantının ardından ortak bir yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programını sonlandırmaması durumunda ilk etapta yaptırımların artırılacağını ifade etmişti.

Öte yandan ABD, Güney Kore'yi Kuzey Kore tehdidine karşı desteklemek adına Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) yerleştirmeye başlamış durumda.

ABD Pasifik Donanmasına bağlı bir nükleer denizaltı ile bir uçak gemisi öncülüğündeki filo ise Güney Kore açıklarına ulaşmış durumda.

Trump Reuters röportajında, THAAD savunma sistemi konusunda da konuştu ve Güney Kore'nin 1 milyar dolarlık faturayı ödemesi gerektiğini söyledi.

''ÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR''

Kuzey Kore krizinin çözümü konusunda Çin'in elinden geleni yaptığını da ifade eden Trump Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iyi niyetle ABD'ye yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Trump, "Elinden geleni yaptığına inanıyorum. Kriz ve ölümler görmek istemediği kesin. İyi bir adam. Kendisini yakından tanıma fırsatı buldum" diye konuştu.

Nisan ayı başında Trump, Şi Jinping'i Florida'da ağırlamıştı.