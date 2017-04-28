КНДР показала видео с имитацией взрыва Капитолия в Вашингтоне – ВИДЕО

2017-04-28 11:02 | www.oxu.az | 2

Северная Корея выпустила видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на russian.rt.com, об этом сообщает The New York Magazine.

На видеозаписи показываются военные парады, проводимые Пхеньяном, северокорейские ракетные испытания, а также американская техника и достопримечательности США, которые находятся под прицелом. В частности, целью в ролике являются Белый дом и авианосец «Карл Винсон».

Завершается видеозапись имитацией взрыва Капитолия.

С.С.