В Баку молодого парня ударили ножом из-за ругательства – ФОТО

2017-04-28 11:08 | www.oxu.az | 2

В Гарадагском районе Баку в ходе драки молодого человека ударили ножом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в поселке Мушвигабад Мохуб Мехралиев, 1993 года рождения, подрался со своим знакомым, обругавшим его.

В ходе драки М.Мехралиев получил удар ножом. Молодой человек потерял много крови и был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту в Управлении полиции Гарадагского района ведется расследование.

З.Г.

